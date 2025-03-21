Ибишев: «Дзюба — величайший нападающий в российском футболе»

Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

«После матча мы были очень рады, что Артем забил свой гол. Не сказал бы, что мы играли в первом тайме на него — первые мячи вообще забили другие футболисты. Все были счастливы, что он побил рекорд. Думаю, он величайший нападающий в российском футболе», — сказал Ибишев «СЭ».

36-летний Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0). Нападающий единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).