21 марта, 15:10

Ибишев: «Дзюба — величайший нападающий в российском футболе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

«После матча мы были очень рады, что Артем забил свой гол. Не сказал бы, что мы играли в первом тайме на него — первые мячи вообще забили другие футболисты. Все были счастливы, что он побил рекорд. Думаю, он величайший нападающий в российском футболе», — сказал Ибишев «СЭ».

36-летний Дзюба забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom Матче Сборной России с Гренадой (5:0). Нападающий единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Артем Дзюба
Турпал-Али Ибишев
Сборная России по футболу
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • Sergey Sparker

    В какой команде этот клоун играет?

    22.03.2025

  • Футболист Сапогов

    Тоже самое подумал))) Турпал-Али))

    22.03.2025

  • zg

    "Турпал-Али Ибишев"-это вообще ХТО!?

    21.03.2025

  • DemolisherAjax

    Защитник сборной России Турпал-Али Ибишев....честно,посмеялся)

    21.03.2025

  • Berkut-7

    ЗА всю карьеру ни одной топ команды и сборной не обыграл , да чего там , он даже средний европейский клуб не обыгрывал уровня Дортмунда, была один раз Валенсия , но там ситуация в клубе как у Химок, сидит азийтский Садыгов и дичь творит год за годом в клубе.

    21.03.2025

  • крым наш

    а народ это тушинские только? в народе его как раз любят

    21.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Великий? В смысле роста, то да.

    21.03.2025

  • Rutozid

    Конечно, звучит, забавно, учитывая габариты/скорость и отношение в народе к Дзюбе, но голы есть голы. Лучший не значит хороший, лучший значит остальные хуже. Если он смог, то где были остальные? Планку, заданную Кержаковым, Артём побил, теперь дело за новым поколением. Попробуйте, достаньте - вся Россия будет ждать :)

    21.03.2025

  • Gordon

    Есть три вида лжи ;-)

    21.03.2025

  • Gordon

    "Величайший" :)))

    21.03.2025

  • chep

    Цифры, вещь упрямая

    21.03.2025

  • Иван

    даже в топ 5 не входит

    21.03.2025

    • Ибишев назвал дебют за сборную России главным событием в карьере

    Арбитры из ОАЭ рассудят матч между сборными России и Замбии

