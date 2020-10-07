Турецкая бригада арбитров будет работать на матче Россия — Швеция
13:05
Турецкий арбитр Халис Эзкахья будет работать на товарищеском матче между футбольными сборными России и Швеции, сообщает сайт УЕФА.
Игра состоится 8 октября на домашнем стадионе московского ЦСКА.
Помогать главному арбитру будут его соотечественники Джейхун Сесигюзел и Керем Эрсой. Четвертый арбитр — Драган Петрович из Боснии и Герцеговины.
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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