Турецкий арбитр Халис Эзкахья будет работать на товарищеском матче между футбольными сборными России и Швеции, сообщает сайт УЕФА.

Игра состоится 8 октября на домашнем стадионе московского ЦСКА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Джейхун Сесигюзел и Керем Эрсой. Четвертый арбитр — Драган Петрович из Боснии и Герцеговины.