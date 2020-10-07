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Турецкая бригада арбитров будет работать на матче Россия — Швеция

13:05
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Турецкий арбитр Халис Эзкахья будет работать на товарищеском матче между футбольными сборными России и Швеции, сообщает сайт УЕФА.

Игра состоится 8 октября на домашнем стадионе московского ЦСКА.

Помогать главному арбитру будут его соотечественники Джейхун Сесигюзел и Керем Эрсой. Четвертый арбитр — Драган Петрович из Боснии и Герцеговины.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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