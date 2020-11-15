Турция — Россия: прогноз Билялетдинова на матч Лиги наций 15 ноября
Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча национальной команды против Турции в рамках 5-го тура Лиги наций.
— Кем сегодня можно заменить Дзюбу, учитывая игру нападающих в прошедшем матче с Молдавией?
— Вернулись же ребята, у которых были проблемы с тестом в прошлой игре. Поэтому Заболотного можно ставить. Что-нибудь придумают, кого-то вперед надо отправить.
— Новичков сборной стоит выпускать на матч с Турцией?
— Лига наций — такой турнир, что экспериментируй — не хочу. Почему бы и нет? Обновлять команду можно. И по сравнению с предыдущей игрой, состав все-таки изменится, и существенно изменится. Не думаю, что прошедший матч как-то может повлиять психологически. На первом месте идем. Чего переживать?
— Чего можно опасаться перед игрой?
— Наших ошибок в обороне. Чтобы не было таких грубых ляпов, а с остальным, думаю, мы справимся даже на выезде. Хотя Турция сейчас — очень неприятная команда. Я смотрел матч турецкой команды с хорватами: они и забивают, и пропускают. (Екатерина Звенигородская)
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