Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Турция — Россия: прогноз Александра Самедова на матч Лиги наций 15 ноября

18:43
Теги:

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча Лиги наций Турция — Россия.

— Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в мачте с Молдавией не случилось, — сказал Самедов «СЭ». — Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжелая игра. Турки сейчас неплохой ход набрали. Скорее всего мы увидим остро атакующую команду из второго тайма московской игры. Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру. Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесов есть варианты: хоть Чалов, хоть Соболев, хоть Заболотный. (Кристина Врабий)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир