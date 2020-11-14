Турция — Россия: прогноз Александра Самедова на матч Лиги наций 15 ноября
Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от матча Лиги наций Турция — Россия.
— Думаю, сборная выйдет на поле в хорошем настроении, потому что ничего страшного в мачте с Молдавией не случилось, — сказал Самедов «СЭ». — Проверили новых игроков, посмотрели, как они вливаются в сборную. Но состав на игру с Турцией сильно изменится, будет тяжелая игра. Турки сейчас неплохой ход набрали. Скорее всего мы увидим остро атакующую команду из второго тайма московской игры. Наша команда тоже нацелена на результат, поэтому в тренерском штабе найдут решения, как улучшить игру. Я думаю, голы в матче будут точно, а в нападении у Черчесов есть варианты: хоть Чалов, хоть Соболев, хоть Заболотный. (Кристина Врабий)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.