Турция — Россия: Кузяев сократил отставание в счете
Полузащитник сборной России Далер Кузяев забил гол в матче Лиги наций против Турции. Он сократил отставание россиян в счете — 2:3.
Вячеслав Караваев вошел в штрафную с мячом и отдал пас на Кузяева. Тот не промахнулся с линии вратарской.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.