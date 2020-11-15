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Турция — Россия: Кузяев сократил отставание в счете

21:14
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев забил гол в матче Лиги наций против Турции. Он сократил отставание россиян в счете — 2:3.

Вячеслав Караваев вошел в штрафную с мячом и отдал пас на Кузяева. Тот не промахнулся с линии вратарской.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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