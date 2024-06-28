Тукманов оценил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Это было ожидаемо. Разговоры вокруг этого ходили давно. Логично-нелогично? Наверное, и логика в этом тоже есть. Скорее всего, других кандидатов РФС не рассматривал, потому что их устраивает работа Валерия Георгиевича. Четырехлетний срок? На мой взгляд, здесь сработал механизм того, что мы изолированы, и эта изоляция завершится нескоро. Я не настроен оптимистично на то, что через год нас вернут на международные соревнования. Я думаю, период возвращения растянется. Четыре года — это тот срок, за который можно решить этот вопрос. Но не раньше», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

55-летний тренер начал работать со сборной России в июле 2021 года. Под руководством Карпина сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при шести ничейных исходах и единственном поражении.