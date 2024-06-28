Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:18

Тукманов оценил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Это было ожидаемо. Разговоры вокруг этого ходили давно. Логично-нелогично? Наверное, и логика в этом тоже есть. Скорее всего, других кандидатов РФС не рассматривал, потому что их устраивает работа Валерия Георгиевича. Четырехлетний срок? На мой взгляд, здесь сработал механизм того, что мы изолированы, и эта изоляция завершится нескоро. Я не настроен оптимистично на то, что через год нас вернут на международные соревнования. Я думаю, период возвращения растянется. Четыре года — это тот срок, за который можно решить этот вопрос. Но не раньше», — приводит слова Тукманова Vprognoze.ru.

55-летний тренер начал работать со сборной России в июле 2021 года. Под руководством Карпина сборная России провела 18 официальных матчей, одержав 11 побед при шести ничейных исходах и единственном поражении.

Источник: Vprognoze.ru
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Александр Тукманов
0
Читайте также
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
МОК объявил имена россиян, получивших приглашения на Олимпиаду-2024
Путин подписал указ о ежемесячной выплате служащим по контракту военным
Торпедовский гигант в десятке, белорус – на пороге рекорда, а Демидова «потопили». Что ждать от драфта НХЛ-2024
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
Байден, у нас проблемы: демократы ищут замену на выборы после дебатов с Трампом
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев — о Карпине: «С Капелло РФС тоже заключил контракт на четыре года, история ничему не учит»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости