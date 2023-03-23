Три футболиста сборной Ирана пропустят матч против сборной России из-за проблем со здоровьем

Три футболиста сборной Ирана пропустят товарищеский матч против сборной России из-за проблем со здоровьем, сообщает иранское издание ISNA.

Нападающий Алиреза Джаханбахш не сможет появиться на поле из-за небольшого повреждения, а полузащитник Амирхуссейн Хуссейнзаде и форвард Мехди Тораби не примут участие в игре из-за простуды.

Матч Иран — Россия состоится сегодня, 23 марта в Тегеране на стадионе «Азади». Начало — в 20.00 (мск).