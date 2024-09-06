Тренировку сборной России из-за непогоды перенесли на запасной стадион в Ханое

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что из-за непогоды вечернюю тренировку сборной России перенесли на запасной стадион на территории арены «Ми Динь».

Ранее «СЭ» сообщал, что на столицу Вьетнама надвигается тайфун «Яги», который считается самым сильным за последние 10 лет в Восточном море.

Следующий матч национальная команда должна провести во вьетнамском Ханое против Таиланда 7 сентября. Начало — в 16.00 по московскому времени.