Тренировка сборной России перед матчем с Таиландом состоялась, несмотря на тайфун во Вьетнаме

Предматчевая тренировка сборной России перед игрой с Таиландом состоялась, несмотря на тайфун «Яги», сообщает корреспондент «СЭ» из Ханоя.

Занятие было перенесено с основного на запасной стадион на территории арены «Ми Динь» в столице Вьетнама из-за непогоды.

В четверг, 5 сентября сборная России обыграла Вьетнам (3:0). В субботу, 7 сентября россияне проведут матч с Таиландом. Начало встречи запланировано на 16.00 (мск).