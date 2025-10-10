Карпин рассказал, что ему понравился дебют Умярова за сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру Наиля Умярова в BetBoom товарищеском матче с Ираном (2:1), которая стала для хавбека «Спартака» дебютной за национальную команду.

— У Умярова, к сожалению, было не так много времени. То, что увидел, более, чем достойно. Могу сказать так — дебют Умярова понравился.

— Как оцениваете поддержку в Волгограде?

— Слова благодарности — это ничего. Великолепная и сумасшедшая поддержка. Футболистам очень приятно играть, хотелось бы видеть такое на всех матчах, не только сборной России. Огромное спасибо Волгограду, болельщикам!

14 октября сборная России проведет BetBoom товарищеский матч с Боливией на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.