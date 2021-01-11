Тренерский штаб сборной России провел совещание
15:01
Тренерский штаб сборной России провел рабочее совещание, информирует пресс-служба РФС.
Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей.
Обсудили все моменты, связанные с подготовкой команды к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022, а также возможные командировки на сборы клубов РПЛ.
Напомним, 2020 год сборная закончила серией из 6 матчей без побед, а в последней игре 2020-го потерпела крупное поражение от Сербии (0:5).
В 2021 команду Станислава Черчесова ждут финальный турнир Евро и отборочные матчи ЧМ-2022.
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