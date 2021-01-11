Тренерский штаб сборной России провел совещание

Тренерский штаб сборной России провел рабочее совещание, информирует пресс-служба РФС.

Так как ближайшее тестирование в РФС запланировано на вторник, встреча прошла в одном из столичных отелей.

Обсудили все моменты, связанные с подготовкой команды к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022, а также возможные командировки на сборы клубов РПЛ.

Напомним, 2020 год сборная закончила серией из 6 матчей без побед, а в последней игре 2020-го потерпела крупное поражение от Сербии (0:5).

В 2021 команду Станислава Черчесова ждут финальный турнир Евро и отборочные матчи ЧМ-2022.