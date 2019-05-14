Тренерский штаб сборной России хорошо знает способности Джанаева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хорошо знает способности вратаря "Медзи" Сослана Джанаева, который сегодня, 14 мая, попал в расширенный состав национальной команды на матчи отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– Да, Джанаев провел немного матчей. Но в них он сыграл хорошо. У нас есть абсолютно вся информация по поводу его выступлений в Польше. И мы хорошо знаем способности Джанаева. (Илья Андреев)

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