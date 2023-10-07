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Сегодня, 13:04

Тренер женской сборной России до 16 лет Медведь с оптимизмом восприняла допуск отечественных команд

Руслан Минаев
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Старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь прокомментировала решение УЕФА допуске отечественных команд (до 17 лет) к соревнованиям.

«Для развития игроков важно постоянно находиться в условиях максимальной конкуренции, — цитирует Медведь ТАСС. — Конечно, мы хотим играть с сильнейшими, в том числе с теми, кто сильнее нас. Примерно то же можно сказать и о нас как о тренерах. Поэтому новость о допуске младших сборных восприняли с оптимизмом. Мы хотим играть в футбол и надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована. А мы узнаем, когда наши команды смогут стартовать в отборочных турнирах».

Ранее сообщалось, что на исполкоме УЕФА три из пяти вице-президентов организации выступали против возвращения сборных России до 17 лет на международные турниры. Ими были англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

После этого представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России. По информации Bild, немецкая футбольная ассоциация должна озвучить свою позицию 29 сентября.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
УЕФА
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