Тренер женской сборной России до 16 лет Медведь с оптимизмом восприняла допуск отечественных команд

Старший тренер женской сборной России до 16 лет Елена Медведь прокомментировала решение УЕФА допуске отечественных команд (до 17 лет) к соревнованиям.

«Для развития игроков важно постоянно находиться в условиях максимальной конкуренции, — цитирует Медведь ТАСС. — Конечно, мы хотим играть с сильнейшими, в том числе с теми, кто сильнее нас. Примерно то же можно сказать и о нас как о тренерах. Поэтому новость о допуске младших сборных восприняли с оптимизмом. Мы хотим играть в футбол и надеемся, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована. А мы узнаем, когда наши команды смогут стартовать в отборочных турнирах».

Ранее сообщалось, что на исполкоме УЕФА три из пяти вице-президентов организации выступали против возвращения сборных России до 17 лет на международные турниры. Ими были англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

После этого представители Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании, Швеции и Норвегии отказались выступать на соревнованиях с участием юношеских сборных России. По информации Bild, немецкая футбольная ассоциация должна озвучить свою позицию 29 сентября.