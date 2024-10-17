Кафанов: «Латышонок и Лантратов тренировались с хорошим настроением в сборной»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал октябрьский сбор национальной команды.

«Сбор получился коротким. Саша Максименко и Андрей Лунев приехали с небольшими травмами, и мы решили их отпустить. За то небольшое время, что у нас было, футболисты выглядели достойно для сбора национальной команды. Женя Латышонок и Илья Лантратов тренировались с хорошим настроением», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.