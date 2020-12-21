Тренер вратарей сборной России оценил перспективы Максименко и Сафонова

Тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче заявил, что голкиперы «Краснодара» и «Спартака» Матвей Сафонов и Александр Максименко соответственно должны спокойно развиваться и не нужно форсировать их попадание в основную команду страны.

«Они оба еще в начале карьерного пути, им надо дать спокойно делать свою работу, — сказал Стауче ТАСС. — Мы должны стараться, чтобы молодые игроки после нескольких матчей не были вознесены до небес, что в России является бедой. После этого они могут подумать, что всего достигли, и остановятся в своем развитии.

Тренеры, журналисты, комментаторы и эксперты должны не только обдуманно хвалить, но и указывать на ошибки, которые игроки делают, а они их делают. Но только из-за того, что они молодые, их начинают расхваливать. Даже в хороших играх они ошибаются, и я как тренер вратарей вижу это. Не надо их расхваливать, дайте им спокойно развиваться.

Надо, чтобы ребята отыграли три-четыре сезона на хорошем уровне. Они еще молодые, у них спады будут, и это нормально, просто так все не приходит. Я вижу их каждую игру в матчах РПЛ и еврокубков».