Кафанов о решении Хайкина получить норвежское гражданство: «Буду рад, если он будет вызываться в сборную»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», как воспринял решение голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина получить норвежское гражданство.

«Мы разговаривали с Никитой вчера по телефону, я отнесся к его решению очень спокойно. Если он будет вызываться в сборную Норвегии, то я буду только рад за него», — сказал Кафанов «СЭ».

2 мая Кафанов заявлял, что Хайкин будет рассматриваться среди кандидатов на попадание в состав сборной России на июньские матчи.

В нынешнем сезоне Хайкин провел 25 матчей за «Буде-Глимт» во всех турнирах, пропустил 30 мячей и отыграл 8 встреч на ноль.

Хайкин не провел ни одного матча за основную сборную России. Он вызывался в национальную команду в ноябре 2021 года, но остался в запасе на игры отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0) и Хорватии (0:1).