Кафанов — о Карпине: «Он первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о тренерском прогрессе наставника московского «Динамо» и сборной России Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам», — цитирует Кафанова Legalbet.

По словам тренера вратарей сборной России, Карпин не боится идти по новому пути, несмотря на ошибки. Он учится и развивается и становится сильнее с каждым сезоном.

56-летний Карпин работает в «Динамо» с июля 2025 года. Сборную России он тренирует с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда в 26 матчах одержала 18 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, забив 74 и пропустив 9 голов.