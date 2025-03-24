Тренер сборной Замбии Грант: «Счастлив быть в России»

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант поделился впечатлениями от приезда в Москву перед предстоящим BetBoom товарищеским матчем с Россией.

«Я очень счастлив быть здесь. Один из моих первых трансферов был в России, это было в 1991 году. У меня прекрасные воспоминания об этом стадионе. Я счастлив посетить Россию вновь, люблю Москву.

Когда я работал в свои первые приезды в Россию, стадион «Динамо» был старым. Сейчас он в прекрасном состоянии», — сказал Грант на пресс-конференции.

Игра между Россией и Замбией пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.