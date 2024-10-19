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Сегодня, 11:16

Тренер сборной Сейшельских островов: «Россия все еще на высоком уровне. Она входит в топ-5»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер национальной команды Сейшельских островов Ральф Жан-Луи в комментарии для «СЭ» оценил уровень сборной России.

«Вы сами знаете, что Россия — результативная сборная. Так что я знаю, что они все еще на высоком уровне, и мы надеемся, что сможем сыграть товарищеские матчи и получить ту помощь, которую мы ищем. Россия входит в первую пятерку. Но если они будут играть. Сегодня я не могу точно оценить их уровень, потому что я не вижу матчей. Но если нам удастся сыграть с ними, то все будет понятно уже через минуту после начала матча», — сказал Жан-Луи «СЭ».

17 октября экс-капитан сборной России Андрей Аршавин предложил сборной России сыграть против Мальдив и Сейшел.

Сборная России по футболу
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