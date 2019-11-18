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Тренер сборной Сан-Марино заявил, что команда не будет отдельно следить за Дзюбой

21:00
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Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла рассказал, чего он ожидает от матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной России. В первой игре его команда уступила со счетом 0:9.

— Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске, — цитирует тренера ТАСС. — Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол завтра. За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов.

Матч Сан-Марино — Россия состоится 19 ноября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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