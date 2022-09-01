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Помощник Карпина оценил вероятность возвращения Кокорина в сборную России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Член тренерского штаба сборной России Юрий Никифоров оценил вероятность возвращения нападающего Александра Кокорина в национальную команду.

В среду, 31 августа, «Арис» объявил об аренде 31-летнего россиянина из «Фиорентины» до конца сезона-2022/23.

«Возможно ли, что обратим внимание на Кокорина? Пускай сначала Александр начнет играть, — приводит слова Никифорова РИА «Новости Спорт». — Конечно, рад за Александра. Дай бог, чтобы Кокорин начал играть, потому что были и повреждения, и ситуации разные получались не очень. Удачи ему, пускай, так сказать, возобновляет свою карьеру, перезапускает ее».

На счету Кокорина 12 голов и 6 результативных передач в 48 матчах за сборную России.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220901/kokorin-1813743008.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
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