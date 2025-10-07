Карпин: «Лимит на легионеров — зло. Слова Дегтярева? Пускай не согласовывает»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в отечественном футболе, а также отреагировал на высказывание министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее глава федерального ведомства, отвечая на вопрос о критике Карпиным лимита, заявил: «Я его [Карпина] в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз».

— Чем хорош или плох лимит на легионеров? Дегтярев сказал, что может не согласовать вас.

— Я что говорил в 2008. Вы же не ходили под стол пешком.

— Вы выступали за полное отсутствие лимита.

— Прочитайте, тогда я обосновывал, могу повторить то же самое. Ограничение — зло. Не вдаюсь в подробности с точки зрения формирования состава, количества футболистов на поле, что надо сначала выбрать русских из-за лимита. Потом надо делать замены, нужны русские. Я уже не говорю про деньги, сколько платить. Мне надо конкурировать в принципе с 25 или с одним, если я опорный полузащитник или крайний нападающий. Если я лучше, то буду играть.

— Слова министра?

— Если чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то, значит не согласует. Пускай не согласовывает, если это не из-за этого.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.