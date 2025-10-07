Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:50

Карпин: «Лимит на легионеров — зло. Слова Дегтярева? Пускай не согласовывает»

Микеле Антонов
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о лимите на легионеров в отечественном футболе, а также отреагировал на высказывание министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее глава федерального ведомства, отвечая на вопрос о критике Карпиным лимита, заявил: «Я его [Карпина] в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз».

— Чем хорош или плох лимит на легионеров? Дегтярев сказал, что может не согласовать вас.

— Я что говорил в 2008. Вы же не ходили под стол пешком.

— Вы выступали за полное отсутствие лимита.

— Прочитайте, тогда я обосновывал, могу повторить то же самое. Ограничение — зло. Не вдаюсь в подробности с точки зрения формирования состава, количества футболистов на поле, что надо сначала выбрать русских из-за лимита. Потом надо делать замены, нужны русские. Я уже не говорю про деньги, сколько платить. Мне надо конкурировать в принципе с 25 или с одним, если я опорный полузащитник или крайний нападающий. Если я лучше, то буду играть.

— Слова министра?

— Если чтобы согласовать главного тренера сборной, он должен быть согласным с любым высказыванием министра или кого-то, значит не согласует. Пускай не согласовывает, если это не из-за этого.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
Михаил Дегтярев
Читайте также
Велокоманда Israel Premier Tech изменит название
Президент «Бенфики» предстанет перед судом из-за перевода 76 тысяч евро от «Локомотива»
Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Нововасилевское
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
У Макрона мало шансов вывести Францию из кризиса. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
Генсек РФС Митрофанов: «Министр может туда-сюда менять лимит, но это не его цель»
Романцев: «Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ»
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
Александр Медведев: «Ужесточение лимита уничтожит и искоренит таланты в нашем футболе»
Оздоев — о лимите на легионеров: «Сейчас, когда нет еврокубков, нужно давать больше шансов местным парням»
Ловчев поддержал идею ужесточения лимита в РПЛ: «Приезжают не выдающиеся иностранцы»
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин: «Гафин проиграл кабинетную войну мне? Бред сумасшедшего»
Карпин: «Глушаков звал на прощальный матч. Карьера у него замечательная»
Карпин: «Боливия более техничная, Иран показывает атлетичный футбол»
Карпин: «В чем прибавил Умяров? Какой был такой и есть»
Карпин оценил состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
Карпин — о нападающих в составе сборной России: «Дефицит? Ну да. Соболев пока не убеждает»
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Карпин считает некорректным сравнение Глушенкова и Аршавина: «Это как сравнивать Месси и Марадону»
Карпин: «Гафин проиграл кабинетную войну мне? Бред сумасшедшего»
«Ахмат» и КДК обрались в ЭСК РФС по удалению защитника Ндонга
ЭСК рассмотрит два эпизода в матче ЦСКА — «Спартак»
Умяров: «В сборной России нет игроков ЦСКА и «Спартака» — мы сразу переключились»
Капитан команды Cool Puckers рассказал об уровне хоккея в Люксембурге
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин считает некорректным сравнение Глушенкова и Аршавина: «Это как сравнивать Месси и Марадону»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости