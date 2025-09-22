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Карпин — о 42 игроках в расширенном списке сборной России: «Лучше вызвать больше, а окончательный список укоротить»

Руслан Минаев

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал вызов 42 футболистов в расширенный список на октябрьский сбор.

— Всего в расширенном составе 42 игрока, явно с запасом. С чем это связано?

— До начала сбора футболисты проведут еще по три матча. И, как мы видим, всегда есть травмы или какие-то недомогания. Поэтому лучше вызвать больше, а уже окончательный список укоротить.

Во время сбора состоятся товарищеские BetBoom матчи с Ираном (10 октября в Волгограде) и с Боливией (14 октября в Москве).

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Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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