Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:13

Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал пропущенный гол в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1). Игра проходила в Санкт-Петербурге.

— Матвей Сафонов привез гол в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога поехала. Не мешает ли его положение в «ПСЖ» игре в сборной? Если бы был отбор, то мы потеряли бы 4 очка.

— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Возможно, Сафонов бы и не играл. Я говорил, что это на 50 процентов основной состав.

— Пропущенный гол — это ошибка или стечение обстоятельств?

— Я не специалист. Возможно, Матвей потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то этого гола бы не было.

— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу, кроме Сафонова?

— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании. Он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.

— Головин, Сафонов и Миранчук уедут в расположение клубов после этого матча?

— Уедет только Сафонов. Остальные останутся.

— Если Сафонов обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?

— Матвей — взрослый футболист. Примет решение, которое считает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.

— Почему не вызвали Дениса Адамова?

— Это вопрос к Виталию Кафанову. И сколько нам вызывать вратарей? Пять, шесть? Их и так сейчас четверо.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Денис Адамов
Матвей Сафонов
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу
Головин о ничьей с Перу: «Нас подвела реализация. Соперник точно был сильнее нас физически»
Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило»
Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»
Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»
Карпин о матче против Перу: «Расслабона не было, не хватало скорости. Ничья не вытекала из игры»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей Кузнецов

    Если бы ты был тренер, то у России была бы СБОРНАЯ!

    12.11.2025

  • 555 555

    И тут Валеру понесло.

    12.11.2025

    • Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»

    Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости