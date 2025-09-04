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Карпин — о программе «Что? Где? Когда?»: «Для игры с Иорданией никакого опыта оттуда не извлек»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, который несколько раз становился гостем телеигры «Что? Где? Когда?», ответил на вопрос о том, какой опыт извлек из этой программы.

56-летний специалист представляет букмекерскую компанию в программе «Что? Где? Когда?».

— Программа «Что? Где? Когда?» отпраздновала юбилей. Какие у вас ощущения? Какой опыт извлекли?

— Для игры с Иорданией никакого опыта оттуда не извлек. А так — интересно. Закулисье очень интересно.

— Знатоки вас часто спрашивают о ваших тренерских решениях?

— Не часто. Не сказать, что все там любители футбола. Есть два-три человека, которые следят.

— Как вам исполнение песни про третье сентября от Шуфутинского?

— Понравилось. Послушал не всю. В плейлисте у меня есть.

В четверг, 4 сентября, сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) в Москве. 7 сентября национальная команда встретится с Катаром в Эр-Райане.

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Валерий Карпин
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