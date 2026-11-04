Тренер сборной России Карпин о том, как стать профессиональным футболистом: «Главное — учиться и много работать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, как стать профессиональным футболистом.

«В принципе, что в наше время, что в ваше, неважно в какое, чтобы стать профессиональным футболистом или профессиональным человеком в своем деле, неважно, в каком, главное — учиться и много работать. Ничего нового я не скажу», — приводит слова Карпина ТАСС.

Карпин — трехкратный чемпион России в составе «Спартака». Также он выступал за «Реал Сосьедад», «Валенсию», «Сельту» и другие клубы.

В ноябре сборная России проведет два BETBOOM товарищеских матча. 12 ноября она сыграет с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября — с Венесуэлой в Краснодаре.

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