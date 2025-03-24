Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

24 марта, 20:17

Карпин: «Скуф остался тот же — я. Онопко вообще скуф конченый»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз назвал себя скуфом.

«Скуф остался тот же — я. Онопко — скуф вообще конченый. А сигма-бои — все, кто остался из игроков в сборной», — сказал Карпин на пресс-конференции перед BetBoom матчем России и Замбии.

Валерий Карпин и&nbsp;Артем Дзюба.Весь огонь пресс-конференции Карпина и Дзюбы: сигма-бой и скуф, Мостовой и неадекваты, кто нагнул тренера и как переобулся Артем

Перед игрой с Гренадой (5:0) Карпин рассказал, что считает сигма-боем Артема Дзюбу, а себя назвал скуфом.

Игра Россия — Замбия состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Виктор Онопко
Сборная России по футболу
Читайте также
Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо»
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Гендир «Балтики» Измайлов — о трех игроках в сборной: «Надеюсь, эта прогрессия будет и дальше идти вверх»
Умяров и Бевеев — впервые в сборной. Карпин объяснил выбор новичков
Ларин рад вызову Умярова в сборную России: «Своей игрой он доказал, что достоин этого»
Кафанов: «Если понадобится замена вратаря, при первой возможности Бориско получит вызов в сборную России»
Карпин — об отсутствии Мостового в составе сборной России: «Ориентировались на текущее состояние игрока»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • александр Тарасов

    Шестой десяток человеку! Да, блин, что выросло - то выросло. От Дзюбы ушел на полшага.

    25.03.2025

  • Sergey Sparker

    Скуф это, типа, дебил? Если так, то правильно.

    24.03.2025

  • 869043 Царев

    Так там одни скуфы. Футболистофф нетт. ДБ

    24.03.2025

    • Карпин: «Кто будет травить байки вместо Дзюбы? Я буду»

    Россия — Замбия: трансляция матча начнется в 19.55 мск

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости