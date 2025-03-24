Карпин: «Скуф остался тот же — я. Онопко вообще скуф конченый»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз назвал себя скуфом.

«Скуф остался тот же — я. Онопко — скуф вообще конченый. А сигма-бои — все, кто остался из игроков в сборной», — сказал Карпин на пресс-конференции перед BetBoom матчем России и Замбии.

Перед игрой с Гренадой (5:0) Карпин рассказал, что считает сигма-боем Артема Дзюбу, а себя назвал скуфом.

Игра Россия — Замбия состоится на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.