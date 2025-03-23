Футбол
23 марта, 13:24

Карпин: «У Кисляка есть все задатки, чтобы стать большим футболистом — впечатляет интеллектом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игровую форму полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка.

— Как вам игра Кисляка в последних матчах?

— Кисляк очень впечатляет интеллектом. У него есть все задатки, чтобы стать большим футболистом.

— В каком состоянии находится Захарян? Общаетесь с ним?

— Видимо, Захаряна недолечили или рано выпустили играть. Потому случился рецидив. Это проблема не только его, но и клуба. Психологическое состояние Арсена после этих травм? Непростое.

— С Глушенковым на тему сборной общались?

— Я задал ему вопрос, хочет ли он играть за сборную. Он сказал: «Конечно, хочу». Он говорил: «Раз не вызвали в сборную, потренируюсь с бразильцами, а не лучше буду тренироваться с бразильцами, чем поеду в сборную».

В этом сезоне Кисляк провел за ЦСКА 21 матч, забил 2 мяча и сделал 1 голевой пас.

