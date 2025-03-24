Карпин: «С точки зрения жизни мне комфортнее в Ростове, чем в Москве»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил жизнь в Ростове и Москве.

«Слышал про рэпера Macan. Знаю песню про сумку Birkin. Или про «Асфальт 8», слышал. Привыкаю к Москве, опять надо это делать. Привыкаю к пробкам, тут за пять минут не доберешься. С точки зрения жизни мне комфортнее в Ростове. Кому-то нужна красивая, чистая Москва. А кому-то нужно время, которое не хочется тратить на дорогу. Было бы прикольно сыграть в Ростове. Мы никогда не отказывались от игр в регионах», — сказал Карпин на пресс-конференции перед BetBoom матчем России и Замбии.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 и с 2022 по 2024 год.