Тренер сборной Никарагуа Оливас выразил желание сыграть дома ответный матч с Россией

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас прокомментировал поражение в BetBoom матче против сборной России (1:3).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— Как вам Краснодар? Какие места хотели бы посмотреть?

— Восхитительный город! Очень дружелюбный. Здорово прошел прием, то, как нас встречали — было прекрасно. Благодарим сборную России за то, что предоставили нам возможность сыграть. Это историческое событие для нас.

— Хотели бы сыграть ответный матч в Никарагуа?

— Конечно! Для нас это было бы особенным событием. Надеюсь, что это случится. Это пойдет на пользу футболу Никарагуа. Для нас нет ничего лучше, чем конкурировать с соперниками такого уровня, — сказал Оливас.

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