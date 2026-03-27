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Тренер сборной Никарагуа Оливас: «Могли лучше сыграть с Россией. Всегда хотим добиваться побед»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас подвел итоги BetBoom матча против сборной России (1:3).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— Песня после игры очень понравилась, — начал Оливас. — Этот матч полон для нас опыта. Такие встречи позволяют осознать наш уровень, на котором мы находимся. Этот результат будет являться частью нашего дальнейшего развития.

— Когда после матча вы заходили в раздевалку, у всех был недовольный вид. Неужели вы надеялись на победу или ничью?

— Всегда хотим добиваться побед. Не ожидали провести матч таким образом. Было достаточно индивидуальных ошибок. Первый тайм был равным. Во втором тайме удаление покачнуло нас, как команду. Добились прекрасного результата, но осталось ощущение, что могли сыграть лучше, — сказал Оливас.

Сборная России обыграла Никарагуа (3:1) в&nbsp;Краснодаре 27&nbsp;марта.Ошибка Сафонова не помешала России начать год с победы. У Головина в марте три гола за клуб и сборную

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