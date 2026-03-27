Тренер сборной Никарагуа Оливас: «Россия обладает экстраординарным уровнем»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас подвел итоги BetBoom матча против сборной России (1:3).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— У вас были какие-то нефутбольные встречи с кем-то из россиян?

— Были проведены некоторые встречи с российскими друзьями, но в основном это было со стороны наших руководителей, чтобы укреплять связи. Будем надеяться, что у нас снова получится встретиться со сборной России.

— Если сравнивать сборную России с вашими соперниками, где бы она была? Например, в сравнении с США, Канадой...

— Мы играли против США, против Аргентины. Россия обладает экстраординарным уровнем, чтобы состязаться с этими сборными. Наш футбол же еще растет. Мы отдалены от подобного уровня. Такие матчи помогают нам развиваться. Они идут нам на пользу, — сказал Оливас.

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