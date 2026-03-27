Тренер сборной Никарагуа Оливас: «Поблагодарил Карпина за возможность сыграть с Россией. Он большой человек»

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас прокомментировал поражение в BetBoom матче против сборной России (1:3).

Игра проходила в Краснодаре 27 марта.

— В Никарагуа было много ожиданий по поводу матча с Россией. Что бы вы хотели сказать вашим болельщикам?

— В целом, ожидания были обусловлены уровнем соперника. Для тренерского штаба такие матчи очень тяжелые. Особенно когда сталкиваешься с соперником, которого можно назвать одним из лучших в мире. Это требует очень большой ответственности. Сейчас мы представляем страну, в которой футбол развивается. Будем продолжать работать над тем, чтобы наш уровень рос. Хорошо провели этот матч.

— Вы второй раз работаете в национальной команде. Сравните поколения сборной Никарагуа.

— Если сравнивать 2009 год с нынешней сборной, можно отметить улучшения и прогресс игроков. В целом, уровень футбола в стране вырос. Хотим идти по этому же пути. Возможно, у нас нет столько футболистов, которые играют за рубежом... Хотелось бы, чтобы они уезжали.

— Один из ваших футболистов заявил, что они будут счастливы забить Сафонову, как игроку «ПСЖ». Счастливы ли вы?

— Я был бы счастливее, если бы получилось добиться положительного результата. Во время матча у нас были индивидуальные ошибки. Они не сыграли нам на руку. Особенно принимая во внимание уровень соперника. Все могло сложиться по другому. Мне кажется, хорошо забить один мяч такому большому во всех смыслах вратарю.

— Пообщались с Валерием Карпиным?

— Видели его игру в Испании. Превосходный игрок. Человек он такой же! У нас был короткий диалог. Поблагодарил Карпина за возможность сыграть со сборной России. Он также выразил свою поддержку. Валерий Георгиевич — большой человек. Мы очень ему благодарны, — сказал Оливас.

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