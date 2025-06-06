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Тренер сборной Нигерии: «Ошибка Сафонова? Все ошибаются»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер сборной Нигерии Эрик Шелле прокомментировал ошибку вратаря Матвея Сафонова в BetBoom товарищеском матче с Россией (1:1).

— Ждали ли вы такую ошибку от Матвея Сафонова?

— Все ошибаются. Именно после ошибок и забиваются голы — это вполне естественно. Нам удалось поддавить, и случилась эта ошибка. Неверно винить только вратаря, поскольку это совокупность действий. Я смотрю лигу 1 и могу сказать, что Матвей — прекрасный вратарь! Но сегодня ему не повезло.

— Мне очень понравилась Москва. Не знаю, когда у меня случится отпуск, но с удовольствием провел бы его в России. Спасибо вам за теплые слова, за профессионализм и удачи!

Россия пропустила гол впервые с 16 октября 2023-го, когда сыграла вничью с Кенией (2:2). С тех пор команда провела 8 игр, одержав 8 побед с общим счетом 44:0.

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Матвей Сафонов
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
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