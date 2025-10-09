Тренер сборной Ирана Галенои: «Если бы не текущие несправедливые условия, Россия была бы в топ-20 рейтинга ФИФА»

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои ответил на вопросы перед BetBoom матчем национальной команды против сборной России.

— Как вы оцениваете сборную России?

— Хотел бы поблагодарить организаторов встречи за теплый прием. А также иранцев в России за помощь по пути сюда. Я был очень рад прочитать новость, что все билеты на завтрашний матч проданы. Сборная Ирана стала лучше. Наш футбол отличается стратегией в нападении, но это зависит от соперника. Мы уважаем сборную России и считаем ее сильной. Стоимость сборной России — больше 200 миллионов евро. Если бы не текущие несправедливые условия, которые сложились в мире, то Россия была бы в топ-20 рейтинга ФИФА.

— В каком состоянии находится ваша сборная?

— Наша команда находится в хорошем состоянии, несмотря на потерю нескольких ключевых игроков, которые не приехали сюда из-за травм. Среди них Сердар Азмун. Все футболисты показывали хорошие результаты на тренировках. Надеюсь, что завтра зрители получат удовольствие от интересной игры, — сказал Галенои.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.