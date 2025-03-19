Тренер Гренады Модест: «Матч против России — это возможность показать своих ребят миру»

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест на пресс-конференции прокомментировал поражение от России (0:5) в BetBoom товарищеском матче.

— Вы или ваши игроки не хотели бы остаться играть и работать в России?

— Это одна из тех причин, по которой мы хотели бы выразить благодарность за то, что этот матч состоялся: возможность показать своих ребят миру. Если какой-то из клубов РПЛ проявит интерес к нашим футболистам, мы будем только рады. Это поможет им расти и повышать уровень сборной.

— Возможен ли ответный матч в Гренаде?

— Разумеется, мы бы этого хотели. Решение за федерациями. Для нас это было бы очень важным и памятным событием, поскольку мы считаем Россию одной из важных и значимых стран в мире.

— Будет ли у вас время посмотреть Москву, или же сразу после игры улетаете обратно?

— К сожалению, такой возможности не было и нет. Мы приехали по делу — показать свой лучший футбол и порадовать российских зрителей. Осмотр достопримечательностей не входил в программу. Мы показывали хороший футбол до 41-й минуты, проигрывая всего 0:1. А потом, через пару минут счет стал уже 0:3... Но все равно считаю, что мы продемонстрировали свои лучшие качества.