19 марта, 22:38

Тренер Гренады Модест: «Матч против России — это возможность показать своих ребят миру»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер сборной Гренады Энтони Модест на пресс-конференции прокомментировал поражение от России (0:5) в BetBoom товарищеском матче.

— Вы или ваши игроки не хотели бы остаться играть и работать в России?

— Это одна из тех причин, по которой мы хотели бы выразить благодарность за то, что этот матч состоялся: возможность показать своих ребят миру. Если какой-то из клубов РПЛ проявит интерес к нашим футболистам, мы будем только рады. Это поможет им расти и повышать уровень сборной.

— Возможен ли ответный матч в Гренаде?

— Разумеется, мы бы этого хотели. Решение за федерациями. Для нас это было бы очень важным и памятным событием, поскольку мы считаем Россию одной из важных и значимых стран в мире.

— Будет ли у вас время посмотреть Москву, или же сразу после игры улетаете обратно?

— К сожалению, такой возможности не было и нет. Мы приехали по делу — показать свой лучший футбол и порадовать российских зрителей. Осмотр достопримечательностей не входил в программу. Мы показывали хороший футбол до 41-й минуты, проигрывая всего 0:1. А потом, через пару минут счет стал уже 0:3... Но все равно считаю, что мы продемонстрировали свои лучшие качества.

Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
  • оппонент

    Можно подумать, что в мире кто-нибудь серъёзно наблюдал за этим недоразумением.

    20.03.2025

  • Diman_madridista

    Неужели это тот самый Антони Модест, из Кёльна?

    19.03.2025

    • Тренер сборной Гренады о поражении от России: «Несмотря на 0:5, мои ребята показали лучшие качества»

    Карпин — о рекорде Дзюбы: «Все сложилось так, как многие хотели»

