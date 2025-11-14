Футбол
14 ноября, 17:07

Тренер сборной Чили Кордова: «Сборная России очень агрессивная команда»

Микеле Антонов
Корреспондент

Главный тренер сборной Чили Николас Кордова ответил на вопросы о России перед BetBoom товарищеским матчем.

Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи, начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

— Что знаете о России? Как вам погода, условия?

— Изучали сборную России, выделать никого не хотим. Много неофициальных матчей играет сборная России, но для нас матч важный. Соперник хороший. Изучаем, работаем. Тридцать человек так или иначе задействованы напрямую. Погода? Все в порядке.

— Как вам игра сборной России?

— Команда очень агрессивная, видели матч с Перу: высокий прессинг. Во втором тайме подсели, сели низким блоком. Мы все это изучаем. Есть определенные повреждения у игроков. Посмотрим, будут ли они на сто процентов готовы к матчу.

Сборная России по футболу
Сборная Чили по футболу
