Тренер сборной Брунея заявил, что его игроки смогут многому научиться у команды России

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Соарес высоко оценил уровень игроков национальной команды России.

«У вас очень сильная команда, игроки которой выделяются техникой и физическими данными. Это хорошо подготовленная команда. Матч против сборной России — это действительно большое и важное событие не только для нашей команды, но и для страны в целом. В матче против российской сборной футболисты Брунея смогут многому научиться и повысить свое мастерство», — сказал Соарес.

Товарищеский матч между сборными состоится 15 ноября в Краснодаре. Начало — в 19:00 по московскому времени.

19 ноября россияне сыграют в Волгограде со сборной Сирии.