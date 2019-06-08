Тренер Сан-Марино: "Сборная России проявила уважение, перестав активно праздновать голы в концовке"

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варелла прокомментировал разгромное поражение от России (0:9) в отборочном матче Евро-2020.

– Что вы чувствуете после такого поражения?

– Важно понять, как мои слова отзовутся у игроков. Мы понимали, что матч будет болезненным, что Россия постарается преодолеть планку в семь голов. Я считаю, что Россия проявила уважение к сопернику: после определенного количества голов они перестали активно праздновать. Был упущен момент подготовки к матчу: даже когда мяч был под нашим контролем, мы его тут же теряли. Команда потерялась. Я ожидал от команды большей энергетики, но после 0:3 команда стала откровенно начала сдавать и проигрывала даже простые мячи.

– Могут наступить времена, когда сборная Сан-Марино будет играть на равных с такими командами как Россия?

– Наверное, нас уже не будет в этом мире. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира