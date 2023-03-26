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Сегодня, 14:00

Петрушин — о матче Россия — Ирак: «Пора уже выиграть»

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Российский тренер Алексей Петрушин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с Ираком.
«Наша сборная будет играть при своих трибунах, и надеюсь, что сегодняшняя игра будет гораздо интереснее по содержанию, чем в Иране.
Есть уверенность в победе нашей сборной сегодня, ведь давно не побеждали? Пора уже выиграть. Это четвертый матч без побед с не самыми сильными соперниками. Встречи с киргизами и таджиками оставили печальное впечатление. Именно по игре. Можно было победить. Тем более, ничего над футболистами сейчас не довлеет. Матчи товарищеские. Мне хочется, чтобы наша команда показала класс и то, что мы сильнее. А сейчас качество игры оставляет желать лучшего.
Жду ли я какого-то прорыва в матче с Ираком? Наше единственное преимущество в том, что мы играем дома. Не думаю, что голов будет много, но хочется, чтобы они были. Лучше побольше. И чтобы наша сборная, наконец-то, одержала победу», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
Игра между национальными командами России и Ирака пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Ранее, 23 марта, сборная России сыграла вничью со сборной Ирана (1:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1005049056/1005061615_petrushin_k_sostavu_mnogo_voprosov_nekotoryie_igroki_-_eto_ne_uroven_sbornoy_rossii
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