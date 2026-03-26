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26 марта, 19:15

Тренер Никарагуа Оливас: «Должны показать настрой против России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас рассказал о настрое национальной команды на игру с Россией.

Хочется поблагодарить Господа за то, что мы пребываем здесь в здравии. Хочется поблагодарить за прием, который нам оказали. Мы надеемся, что сможем показать высокий уровень игры. Мы будем состязаться с одной из лучших сборных Европы. Мы принимаем это событие с огромной ответственностью. Мы прогрессируем и хочется сделать еще один шаг вперед. Где это сделать, как не в матче против одной из лучших сборных Европы?

— Анализировали ли вы сборную России?

— В последнее время мы много анализировали сборную России, просматривали последние матчи. Конечно, замечали какие-то преимущества и выпадающие стороны. У сборной России есть сила и скорость. Мне кажется, в этом матче нам нужно показать настрой и преданность. Возможно, сборной России удастся нас обыграть. Но мы должны показать свой настрой.

Мы говорим о коллективном виде спорта. Нам нужно быть сконцентрированными на каждом моменте во время матча. Это во многом касается обороны. Это все идет рука об руку с командной работой. Надеемся, у команды получится выступить сплоченно и показать результат, который позволит нам мечтать и становиться лучше.

BetBoom матч сборной России против Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре на «Ozon Арене». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

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