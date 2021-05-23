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Тренер Черчесова посетил сбор национальной команды

12:44
Тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку сборной России по приглашению Станислава Черчесова. Фото «СЭ»
Тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку сборной России по приглашению Станислава Черчесова. Фото «СЭ»
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Тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку сборной России по приглашению Станислава Черчесова. Он работал с ним в «Тироле». Леитенсторфер был тренером вратарей.

22 мая сборная России прилетела в Австрию, где будет готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Севастиан Терлецкий)

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