Тренер Черчесова посетил сбор национальной команды
12:44
Тренер Вольфган Леитенсторфер посетил тренировку сборной России по приглашению Станислава Черчесова. Он работал с ним в «Тироле». Леитенсторфер был тренером вратарей.
22 мая сборная России прилетела в Австрию, где будет готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Севастиан Терлецкий)
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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