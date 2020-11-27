Трактовка игры рукой снова изменится. По каким правилам будет играть сборная России в 2021 году?

По данным «СЭ», Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) в очередной раз внесет изменения в правила, касающиеся игры рукой. Уточнения коснутся главным образом определения того, что считать естественным положением руки.

Цель ИФАБ — сделать правила проще и понятнее. Об этом в основном и шла речь на заседании комиссии футбольных экспертов и комиссии технических (судейских) экспертов, которое прошло на этой неделе.

Возможно, находящимися в естественном положении станут считать руки, прижатые к лицу с целью его защиты, а также даже те, что оказались отставленными в сторону и находящимися выше уровня плеча. Все будет зависеть от конкретной ситуации.

На изменениях в трактовке игры рукой настаивают в первую очередь представители ведущих европейских лиг, где в этом сезоне очень много споров вокруг судейских решений, относящихся именно к таким ситуациям. В частности, серьезное недопонимание возникло у английских клубов.

Окончательное решение ИФАБ примет позже. Очень важно, когда новшества вступят в силу. Обычно это происходит с 1 июня. То есть новые правила придется использовать уже на чемпионате Европы. Но раньше, в марте, европейские сборные стартуют в отборочном турнире чемпионата мира. Эти матчи продолжатся и осенью.

Означает ли это, что европейским национальным командам, включая сборную России, придется играть по разным правилам в отборе ЧМ-2022 и на Евро-2020? (Александр Бобров)