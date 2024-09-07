Товарищеский матч сборных России и Таиланда в Ханое перенесли из-за тайфуна

Товарищеский матч между сборными России и Таиланда перенесен из-за тайфуна, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Вьетнама.

На Ханой, где должен был пройти матч, обрушился тайфун «Яги». Вьетнамские метеорологи считают тайфун сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря. Матч должен был пройти сегодня, 7 сентября.

Ранее сообщалось, что стороны обсуждают проведение матча в воскресенье, 8 сентября.