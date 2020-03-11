Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей

Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet. Встреча намечена на 28 марта. Игра пройдет в Стокгольме.

Шведские СМИ ссылаются на информацию генерального секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокана Шестранда. Такие меры были приняты в связи с рекомендациями управления общественного здравоохранения страны.

Ранее было объявлено, что товарищеский матч Молдавия — Россия пройдет при пустых трибунах по аналогичной причине. Встреча состоится 31 марта в Кишиневе.