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Товарищеский матч сборных России и Швеции пройдет без зрителей

19:02
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Товарищеский матч Швеция — Россия пройдет при пустых трибунах из-за эпидемии коронавируса, утверждает Aftonbladet. Встреча намечена на 28 марта. Игра пройдет в Стокгольме.

Шведские СМИ ссылаются на информацию генерального секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокана Шестранда. Такие меры были приняты в связи с рекомендациями управления общественного здравоохранения страны.

Ранее было объявлено, что товарищеский матч Молдавия Россия пройдет при пустых трибунах по аналогичной причине. Встреча состоится 31 марта в Кишиневе.

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