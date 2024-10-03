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Товарищеский матч между сборными России и Кении может пройти в 2025 году

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Главный тренер сборной Кении Энгин Фират заявил что ответный товарищеский матч против команды России может пройти в следующем году.

«Сыграть со сборной России этой осенью? Это невозможно, потому что в октябре и ноябре у нас официальные матчи, дни ФИФА заполнены. Но в следующем году это возможно. Конечно, я был бы этому счастлив, всегда здорово сыграть против России. Почему нет? Нет проблем приехать на игру в Москву, но было бы лучше сыграть в Кении, потому что кенийцы с удовольствием посмотрели бы на сборную России», — приводит слова Фирата Odds.ru.

В октябре сборные России и Кении провели в турецкой Анталье товарищеский матч, который завершился со счетом 2:2.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: ODDS.ru
Сборная России по футболу
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