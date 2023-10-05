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Сегодня, 19:07

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна рассудит бригада из Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитры из Саудовской Аравии обслужат матч между сборными России и Камеруна, сообщается на сайте РФС.

Главным арбитром назначен Халид Салех Аль-Тураис. Ему будут помогать ассистенты Омар Али Аль-Джамал и Хешам Мохаммед Аль-Рефаел. Арбитром ВАР будет работать Абдулла Аль-Шехри, его ассистентом станет Ибрагим Абдулла Аль-Дахил.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: РФС
Футбол
РФС
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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