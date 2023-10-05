Товарищеский матч между сборными России и Камеруна рассудит бригада из Саудовской Аравии

Арбитры из Саудовской Аравии обслужат матч между сборными России и Камеруна, сообщается на сайте РФС.

Главным арбитром назначен Халид Салех Аль-Тураис. Ему будут помогать ассистенты Омар Али Аль-Джамал и Хешам Мохаммед Аль-Рефаел. Арбитром ВАР будет работать Абдулла Аль-Шехри, его ассистентом станет Ибрагим Абдулла Аль-Дахил.

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна состоится 12 октября. Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.