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Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Торжок и Вышний Волочек не устояли перед журналистами

15:45
Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — второй справа. Фото Дмитрий Зеленов, «СЭ»., "СЭ"
Обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов — второй справа. Фото Дмитрий Зеленов, «СЭ»., "СЭ"
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В рамках автопробега «Наши парни» из Москвы в Санкт-Петербург состоялись два товарищеских матча. Против команды российских спортивных журналистов выступили сборные Торжка и Вышнего Волочка — городов, которые лежали на пути автоколонны. В обеих встречах победу в упорной борьбе праздновали журналисты. Торжок уступил 1:2, Вышний Волочек — 3:4.

Автопробег приурочен к матчу Россия — Бельгия. (Дмитрий Зеленов)

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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