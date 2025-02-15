Джекири: «Матч Россия — Нигерия — это здорово для обеих команд»

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири поделился мнением о товарищеском матче между футбольными сборными России и Нигерии.

«Футбольные сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч? Ого, здорово! Надеюсь, что игра будет проходить где-то здесь, в Москве, я бы тогда с удовольствием сходил бы на этот матч. Думаю, такая встреча — это здорово для обеих команд, ведь между нашими странами хорошие отношения. Я не особо знаком с уровнем сборной России, но уверен, что это будет отличная игра для просмотра. Из нигерийской сборной мне очень нравится Лукман из «Аталанты». Он отличный игрок. Также у нас есть Бонифейс и Виктор Осимхен. У нас действительно сильная команда, но не знаю, кто победит в игре с Россией», — цитирует Legalbet Джекири.

В марте Россия сыграет против Замбии, а в июне проведет матчи против Нигерии и Белоруссии.