"Тогда и сейчас". Необычные Кутепов и Зобнин

Пресс-служба сборной России показала старые фотографии игроков "Спартака": Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина. На снимке оба футболиста позируют в форме "Челси". Фотографию сравнивают с более актуальной, где игроки запечатлены уже в майках национальной сборной.

– Кутепов и Зобнин. Тогда и сейчас, – говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Кутепов дебютировал в сборной России 9 октября 2016 года, Зобнин – 31 марта 2015 года .